Прокуратура: депутата місцевої ради на Волині підозрюють у розбещенні неповнолітньої

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прокурор Волинської області повідомив депутату однієї з місцевих рад області про підозру в незаконному проникненні у житло й розбещенні неповнолітньої, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Волинської області.

На початку серпня 2019 року обранець громади проник у житловий будинок сусідів та, скориставшись відсутністю у ньому дорослих, застосовуючи фізичну силу, вчинив розпусні дії щодо п’ятнадцятирічної дівчини.

“У кримінальному провадженні триває досудове розслідування. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді домашнього арешту”, — вказано у повідомленні.

Варто також додати, що згідно із санкцією ч.1 ст. 156 Кримінального кодексу України, вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка за зґвалтування 14-річної племінниці.

Українські Національні Новини

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