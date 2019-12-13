Прокуратура: депутата местного совета на Волыни подозревают в развращении несовершеннолетней
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Прокурор Волынской области сообщил депутату одного из местных советов области о подозрении в незаконном проникновении в жилище и развращении несовершеннолетней, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.
В начале августа 2019 года избранник общины проник в жилой дом соседей и, воспользовавшись отсутствием в нем взрослых, применяя физическую силу, совершил развратные действия в отношении пятнадцатилетней девушки.
“В уголовном производстве продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста”, — указано в сообщении.
Стоит также добавить, что согласно санкции ч.1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины, совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Напомним, в Киевской области задержали мужчину за изнасилование 14-летней племянницы.