Прокуратура: депутата местного совета на Волыни подозревают в развращении несовершеннолетней

В начале августа 2019 года избранник общины проник в жилой дом соседей и, воспользовавшись отсутствием в нем взрослых, применяя физическую силу, совершил развратные действия в отношении пятнадцатилетней девушки.

“В уголовном производстве продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста”, — указано в сообщении.

Стоит также добавить, что согласно санкции ч.1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины, совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину за изнасилование 14-летней племянницы.