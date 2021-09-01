До США з Афганістану прибуло понад 23 тисячі афганців групи ризику

Деталі

31 107 осіб прибули до США з Афганістану з 17 по 31 серпня, а 23 876 є афганськими громадянами, які перебувають у групі ризику, включаючи заявників на отримання спеціальної імміграційної візи (SIV) та інших власників віз.

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“Переважна більшість людей, які були евакуйовані станом на 31 серпня, відносяться до категорії афганців, які перебувають у зоні ризику. І багато з них належать SIV”, — сказав представник Держдепу Нед Прайс.

Прайс сказав, що з більш ніж 31 000, які прибули до США, 4446 є громадянами США і 2785 є законними постійними резидентами.

Нагадаємо

США зупинили свою дипмісію в Афганістані і продовжать її з Катару, завершивши виведення своїх військ з Афганістану.

США з середини серпня вивезли з Афганістану понад 116 тис. людей.