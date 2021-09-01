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До США з Афганістану прибуло понад 23 тисячі афганців групи ризику

До США з Афганістану прибуло понад 23 тисячі афганців групи ризику

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Державний департамент США повідомив, що з 124 000 евакуйованих з Афганістану 23 876 є афганськими громадянами, які перебувають у групі ризику. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

31 107 осіб прибули до США з Афганістану з 17 по 31 серпня, а 23 876 є афганськими громадянами, які перебувають у групі ризику, включаючи заявників на отримання спеціальної імміграційної візи (SIV) та інших власників віз.

Цитата

“Переважна більшість людей, які були евакуйовані станом на 31 серпня, відносяться до категорії афганців, які перебувають у зоні ризику. І багато з них належать SIV”, — сказав представник Держдепу Нед Прайс.

Прайс сказав, що з більш ніж 31 000, які прибули до США, 4446 є громадянами США і 2785 є законними постійними резидентами.

Нагадаємо

США зупинили свою дипмісію в Афганістані і продовжать її з Катару, завершивши виведення своїх військ з Афганістану. 

США з середини серпня вивезли з Афганістану понад 116 тис. людей.

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