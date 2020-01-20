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До спецоперації на Херсонщині залучили Нацгвардію

Київ • УНН

 • 23660 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. До спецоперації, яка проходить у Херсоні та області, щодо ліквідації діяльності злочинної організації, учасник якої фігурує у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк, залучена Національна гвардія. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.

До спецоперації на Херсонщині залучили Нацгвардію

"У спецоперації задіяні прокурори Офісу Генерального прокурора, слідчі органів Служби безпеки України, Нацгвардії та працівники Головного управління Національної поліції в Херсонській області. Нині за різними адресами проводиться ряд обшуків", - сказано у повідомленні.

Також у поліції закликали не панікувати та зберігати спокій.

"Шановні громадяни! Поліція забезпечує публічний порядок, тож просимо зберігати спокій, не панікувати та з порозумінням поставитися до тимчасових незручностей", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні та області проходить спецоперація щодо ліквідації діяльності злочинної організації, повідомлено про підозру її керівнику, колишньому помічнику народного депутата попередніх скликань, який фігурує у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк, а також розпочато низку обшуків для пошуку додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку. 

Також у соціальних мережах користувачі активно поширюють фото з великою кількістю поліції та БТРами на вулицях Херсона. 

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