К спецоперации в Херсонской области привлекли Нацгвардию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. К спецоперации, которая проходит в Херсоне и области, по ликвидации деятельности преступной организации, участник которой фигурирует в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк, привлечена Национальная гвардия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.
"В спецоперации задействованы прокуроры Офиса Генерального прокурора, следователи органов Службы безопасности Украины, Нацгвардии и работники Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. Сейчас по разным адресам проводится ряд обысков", - говорится в сообщении.
Также в полиции призвали не паниковать и сохранять спокойствие.
"Уважаемые граждане! Полиция обеспечивает общественный порядок, поэтому просим сохранять спокойствие, не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Херсоне и области проходит спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации, сообщается о подозрении ее руководителю, бывшему помощнику народного депутата предыдущих созывов, который фигурирует в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк, а также начат ряд обысков для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на активистку.
Также в социальных сетях пользователи активно распространяют фото с большим количеством полиции и БТРами на улицах Херсона.