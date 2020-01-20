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К спецоперации в Херсонской области привлекли Нацгвардию

Киев • УНН

 • 23660 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. К спецоперации, которая проходит в Херсоне и области, по ликвидации деятельности преступной организации, участник которой фигурирует в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк, привлечена Национальная гвардия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.

К спецоперации в Херсонской области привлекли Нацгвардию

"В спецоперации задействованы прокуроры Офиса Генерального прокурора, следователи органов Службы безопасности Украины, Нацгвардии и работники Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. Сейчас по разным адресам проводится ряд обысков", - говорится в сообщении.

Также в полиции призвали не паниковать и сохранять спокойствие.

"Уважаемые граждане! Полиция обеспечивает общественный порядок, поэтому просим сохранять спокойствие, не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Херсоне и области проходит спецоперация по ликвидации деятельности преступной организации, сообщается о подозрении ее руководителю, бывшему помощнику народного депутата предыдущих созывов, который фигурирует в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк, а также начат ряд обысков для поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на активистку.

Также в социальных сетях пользователи активно распространяют фото с большим количеством полиции и БТРами на улицах Херсона.

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