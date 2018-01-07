До розслідування вбивства Ноздровської залучили 300 працівників Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. До розслідування вбивства юристки Ірини Ноздровської залучили 300 працівників Національної поліції, зокрема оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час наради з першим заступником голови Національної поліції В’ячеславом Аброськіним, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС України.
“Робота над розслідуванням вбивства Ірини Ноздровської триває не зважаючи на різдвяні свята та знаходиться на моєму особистому контролі. 300 працівників Нацполіції залучені до розслідування цієї справи”, — зазначив С.Яровий.
В.Аброськін повідомив, що поліція продовжує відпрацьовувати всі 4 версії вбивства правозахисниці.
“Станом на сьогодні ми вже повністю відтворили маршрут Ірини від місця її роботи в Києві до станції метро „Героїв Дніпра“ та частково до села Демидів, де мешкала потерпіла. Процес встановлення свідків триває”, — підкреслив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліції вдалося частково відтворити маршрут Ноздровської перед смертю
Він також додав, що наразі у поліції вже є певні результати слідчо-оперативних заходів, проте громадськість буде повідомлена про них лише по їх повному закінченню.
Нагадаємо, на Київщині у місцевій річці 1 січня знайшли мертвою 38-річну Ірину Ноздровську, за три дні після того, як вона зникла. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.