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До розслідування вбивства Ноздровської залучили 300 працівників Нацполіції

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. До розслідування вбивства юристки Ірини Ноздровської залучили 300 працівників Національної поліції, зокрема оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час наради з першим заступником голови Національної поліції В’ячеславом Аброськіним, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС України.

До розслідування вбивства Ноздровської залучили 300 працівників Нацполіції

“Робота над розслідуванням вбивства Ірини Ноздровської триває не зважаючи на різдвяні свята та знаходиться на моєму особистому контролі. 300 працівників Нацполіції залучені до розслідування цієї справи”, — зазначив С.Яровий.

В.Аброськін повідомив, що поліція продовжує відпрацьовувати всі 4 версії вбивства правозахисниці.

“Станом на сьогодні ми вже повністю відтворили маршрут Ірини від місця її роботи в Києві до станції метро „Героїв Дніпра“ та частково до села Демидів, де мешкала потерпіла. Процес встановлення свідків триває”, — підкреслив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліції вдалося частково відтворити маршрут Ноздровської перед смертю

Він також додав, що наразі у поліції вже є певні результати слідчо-оперативних заходів, проте громадськість буде повідомлена про них лише по їх повному закінченню.

Нагадаємо, на Київщині у місцевій річці 1 січня знайшли мертвою 38-річну Ірину Ноздровську, за три дні після того, як вона зникла. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

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