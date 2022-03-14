У Росію прибуло вже 400 сирійців, щоб воювати проти України – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Приблизно 400 сирійців вже прибули до Росії, щоб воювати проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Триває 19 доба героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню.
Окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Проте основні завдання щодо розгрому угруповань Збройних сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України противники не виконали
На Миколаївському та Криворізькому напрямках окупаційні війська зупинено.
Не маючи значних успіхів, ворог продовжує бомбардування авіацією з метою знищення військової та цивільної інфраструктури України. Окупанти застосовують боєприпаси великої потужності щодо мирного населення. Такі дії класифікують міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин.
На Волинському напрямку ворог продовжує заходи з посилення охорони українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь, за допомогою БпЛА проводить повітряну розвідку окремих ділянок місцевості вздовж державного кордону.
На Поліському напрямку російські окупаційні війська не полишають спроб подолати бар’єрний рубіж по річці Ірпінь і закріпитися в районі населених пунктів Буча та Ірпінь. Окрім того, диверсійно-розвідувальні групи готуються до провокацій під виглядом військовослужбовців ЗС України.
На Сіверському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, він здійснює перегрупування з метою відновлення спроби наступу в напрямку Києва.
На Слобожанському напрямку противник відновлює втрати, отримані внаслідок рішучої відсічі поблизу міста Харкова та контратаки ЗС України в районі міста Ізюм.
На Донецькому та Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії, завдяки значної переваги на окремих напрямках є частковий успіх.
На Південнобузькому напрямку ворог намагається продовжити наступ у напрямку на Кривий Ріг, закріпився на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та поповнення запасів, також не полишає спроб оточити Миколаїв.
Російські окупанти продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України, формують загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів.
За наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, приблизно 400 осіб вже прибули до РФ. Поблизу українського кордону у Ростовській (РФ) та Гомельській (Білорусь) областях розгорнуто табори для їх розміщення та підготовки.
Нагадаємо
Російські окупанти з початку вторгнення в Україну втратили понад 12 тисяч осіб, 77 літаків, 90 гелікоптерів та сотні одиниць іншої військової техніки.