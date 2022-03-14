В Россию прибыло уже 400 сирийцев, чтобы воевать против Украины – Генштаб ВСУ

Детали

Продолжаются 19 сутки героического противостояния украинцев российскому военному вторжению.

Оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Однако основные задачи по разгрому группировок Вооруженных сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины противники не выполнили.

На Николаевском и Криворожском направлениях оккупационные войска остановлены.

Не имея значительных успехов, враг продолжает бомбардировки авиацией с целью уничтожения военной и гражданской инфраструктуры Украины. Оккупанты применяют боеприпасы большой мощности в отношении мирного населения. Такие действия классифицируют международным гуманитарным правом как военное преступление.

На Волынском направлении враг продолжает мероприятия по усилению охраны украинско-белорусской границы подразделениями вооруженых сил Республики Беларусь, с помощью БпЛА проводит воздушную разведку отдельных участков местности вдоль государственной границы.

На Полесском направлении русские оккупационные войска не оставляют попыток преодолеть Барьерный рубеж по реке Ирпень и закрепиться в районе населенных пунктов Буча и Ирпень. Кроме того, диверсионно-разведывательные группы готовятся к провокациям под видом военнослужащих ВС Украины.

На Северском направлении враг активных наступательных действий не проводил, он осуществляет перегруппировку с целью возобновления попытки наступления в направлении Киева.

На Слобожанском направлении противник восстанавливает потери, полученные вследствие решительного отпора близ города Харькова и контратаки ВС Украины в районе города Изюм.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия, благодаря значительному преимуществу на отдельных направлениях есть частичный успех.

На Южнобугском направлении враг пытается продолжить наступление на Кривой Рог, закрепился на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск и пополнение запасов, также не оставляет попыток окружить Николаев.

Российские оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины, формируют отряды наемников, которые за вознаграждение готовы выполнять преступные приказы российских командиров.

По имеющейся информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где в течение последних дней завербовано более тысячи человек, примерно 400 человек уже прибыли в РФ. Вблизи украинской границы в Ростовской (РФ) и Гомельской (Белорусь) областях развернуты лагеря для их размещения и подготовки.

Напомним

Российские оккупанты с начала вторжения в Украину потеряли более 12 тысяч человек, 77 самолетов, 90 вертолетов и сотни единиц другой военной техники.