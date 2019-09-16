До РФ направили запит про видачу вдови вбитого у Сумах ексдепутата

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Розслідування у кримінальному провадженні за підозрою дружини ексдепутата Сумської міської ради Анатолія Жука у його вбивстві призупинено. Також до компетентних органів Росії спрямовано запит про видачу підозрюваної. Про це УНН повідомили у відділі організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури Сумської області у відповідь на запит.