До РФ направили запит про видачу вдови вбитого у Сумах ексдепутата
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Розслідування у кримінальному провадженні за підозрою дружини ексдепутата Сумської міської ради Анатолія Жука у його вбивстві призупинено. Також до компетентних органів Росії спрямовано запит про видачу підозрюваної. Про це УНН повідомили у відділі організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури Сумської області у відповідь на запит.
"2 лютого 2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Жук Г.І. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство – ред..), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна – ред.), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – ред.) КК України зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з оголошенням підозрюваної в розшук", - йдеться у відповіді.
У прокуратурі підкреслили, що 27 лютого цього року ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду міста Суми стосовно підозрюваної обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
"Оскільки підозрювана Жук Г.І. перебуває на території Російської Федерації, до компетентних органів цієї держави спрямовано запит про її видачу", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, йдеться про події 2 серпня 2018 року. Тоді у Сумах на подвір’ї власного приватного будинку батько виявив тіло свого 35-річного сина Анатолія Жука, який був головою громадської організації, депутатом Сумської міської ради 6 скликання та ексдиректором департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міськради. На тілі потерпілого виявлено два вогнепальні поранення, а поруч знайдено пістолет.
У ході слідства зібрано достатньо вагомі докази того, що цей злочин скоїла дружина Анатолі Жука. Після вбивства 8 серпня 2018 року жінка разом із дитиною та водієм, з яким вона мала близькі стосунки, перетнула державний кордон України поза пунктом пропуску та виїхала до Російської Федерації.
Відтак, 7 вересня 2018 року, прокуратурою спільно зі слідчим управлінням поліції у спосіб, передбачений КПК України, 31-річній дружині потерпілого оголошено про підозру. ЇЇ дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
Підозрювану оголошено в розшук, зокрема по лінії Інтерпол, та надано дозвіл на її затримання.