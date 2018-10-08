Прокуратура попросила Інтерпол розшукати вдову вбитого в Сумах екс-депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Прокуратура Сумщини звернулася до Інтерполу щодо розшуку вдови голови громадської організації, депутата Сумської міської ради 6-го скликання та екс-директора Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради Анатолія Жука за підозрою у його вбивстві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, передає УНН.
“Досудове слідство за фактом вбивства Анатолія Жука триває. Прокуратура вже звернулась до Інтерполу для оголошення підозрюваної у міжнародний розшук та її подальшої екстрадиції”, — йдеться у повідомленні.
Дії підозрюваної кваліфіковано за ч.1 ст.115 (умисне вбивство), ч.2 ст.194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.
Нагадаємо, 2 серпня 2018 року в Сумах на подвір’ї власного приватного будинку батько виявив тіло свого 35-річного сина Анатолія Жука. На тілі потерпілого виявлено два вогнепальні поранення, а поруч знайдено пістолет. Прокуратура повідомила про підозру у вбивстві 31-річній дружині вбитого.
У поліції повідомляли, що вдова Анатолія Жука із донькою перебуває у Росії.