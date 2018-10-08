Прокуратура попросила Інтерпол розшукати вдову вбитого в Сумах екс-депутата

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Прокуратура Сумщини звернулася до Інтерполу щодо розшуку вдови голови громадської організації, депутата Сумської міської ради 6-го скликання та екс-директора Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради Анатолія Жука за підозрою у його вбивстві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, передає УНН.