Поліція: вдова вбитого екс-депутата Жука перебуває в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Вдова екс-депутата Сумської міської ради Анаталія Жука, якого вбили 2 серпня, із донькою перебуває у Росії. Вона попросила у РФ політичного притулку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна.
“Ми отримали достовірну інформацію про те, що розшукувані безвісно зниклі вдова та донька, а також водій вбитого 2 серпня 2018 року колишнього керівника Сумського осередку Ліберально-демократичної партії Анатолія Жука... знаходяться в РФ. За нашими даними, жінка була затримана прикордонникам РФ під час незаконного перетину кордону в районі Єлізоветовки Глушковського району Курської області. Не зрозуміло за яких обставин, але невтішна вдова та колишній водій запросили у РФ політичного притулку”, — вказав у повідомленні Аброськін.
Він також додав, що: “Жінка потерпілого, яка під час вбивства знаходилася поряд з ним, відразу після вбивства чоловіка відмовлялася співпрацювати з поліцією, посилаючись на свій хворий стан. Її адвокат звинувачував поліцейських у „бессєрдєчності“ та нерозумінні здоров’я жінки, однак таке „погане самовідчуття“ не завадило їй вночі перейти кордон”.
“Ми продовжуємо проводити всі необхідні оперативно-розшукові та слідчі дії з метою встановлення особи, або осіб, причетних до вбивства, а також з’ясування всіх обставин скоєного злочину”, — повідомив правоохоронець.
Як повідомляв УНН, вдова та донька, а також водій колишнього депутата Анатолія Жука, якого вбили в Сумах, вирушили автомобілем до родичів і з цього часу їх місцеперебування залишалося невідомим.