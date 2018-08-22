Полиция: вдова убитого экс-депутата Жука находится в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Вдова экс-депутата Сумского городского совета Анаталия Жука, которого убили 2 августа, с дочерью находится в России. Она попросила у РФ политического убежища. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина.
“Мы получили достоверную информацию о том, что разыскиваемые безызвестно исчезнувшие вдова и дочь, а также водитель убитого 2 августа 2018 бывшего руководителя Сумского отделения Либерально-демократической партии Анатолия Жука... находятся в РФ. По нашим данным, женщина была задержана пограничникам РФ при незаконном пересечении границы в районе Елизоветовкы Глушковского района Курской области. Непонятно при каких обстоятельствах, но безутешная вдова и бывший водитель запросили в РФ политическое убежище”, — отметил в сообщении Аброськин.
Он также добавил, что: “Женщина потерпевшего, во время убийства находилась рядом с ним, сразу после убийства мужа отказывалась сотрудничать с полицией, ссылаясь на свое больное состояние. Ее адвокат обвинял полицейских в „бессердечности“ и непонимании здоровья женщины, однако такое „плохое самоощущение“ не помешало ей ночью перейти границу”.
“Мы продолжаем проводить все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия с целью установления лица, или лиц, причастных к убийству, а также выяснения всех обстоятельств совершенного преступления”, — сообщил правоохранитель.
Как сообщал УНН, вдова и дочь, а также водитель бывшего депутата Анатолия Жука, которого убили в Сумах, отправились автомобилем к родственникам и с этого времени их местонахождение оставалось неизвестным.