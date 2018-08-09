Зникнення сім'ї вбитого у Сумах екс-депутата: з'ясувалися нові подробиці

"Працівниками Сумського відділу поліції розшукуються безвісти зниклі громадяни: Жук Ганна Ігорівна 1987 року народження, її донька Жук Аліса Анатоліївна 2008 року народження та Яценко Олександр Геннадійович 1990 року народження, жителі міста Сум. Восьмого серпня вдова та донька нещодавно убитого екс-депутата та його водій вирушили автівкою марки "Мітсубіші Ланцер" до родичів, і до цього часу місцеперебування всіх трьох залишається невідомим", - зазначили в поліції.

Зазначено, що Ганна Жук зростом 160-165 см худорлявої статури, має світле довге пряме волосся і світло-карі очі. Особлива прикмета - шрам довжиною близько 5 см на нозі.

"Була одягнута у лосини чорного та рожевого кольорів, кофту типу "толстовка" (тканина має малюнок леопардових плям), взута у червоні кросівки з білою підошвою. При собі мала шкіряну жіночу сумку темно-коричневого кольору, а також прикраси: два золоті ланцюжки - один з хрестиком, а другий з підвіскою у формі ромбу, та дві золоті обручки", - зазначила в поліції.

Донька - Аліса Жук - зростом 140-150 см худорлявої статури. Дівчинка має довге русяве пряме волосся, світло-карі очі. На нижній частині спини має родиму пляму круглої форми, а на нижній частині лівої ноги - дві родимки. Була одягнена у короткі блакитні шорти з вишивкою в формі червоних квітів, футболку бузково-червоного кольору, на лівому рукаві якої є напис Demix. Взута у в’єтнамки темно-синього кольору. На голові мала кепку джинсову темно-синього кольору з написом Girls. Дитина носить золотий ланцюжок з хрестиком і сережки з білого золота у вигляді півмісяця. При собі мала дитячий рюкзак чорного кольору.

Водій - Олександр Яценко - зростом 180 см середньої статури. Має темне коротке волосся, світлі очі, випуклі губи.

Нагадаємо, до поліції надійшли заяви від близьких про зникнення дружини, доньки та водія колишнього депутата Анатолія Жука, якого напередодні знайшли мертвим у Сумах. Через їх зникнення поліція відкрила провадження.