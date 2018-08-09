Зникнення сім'ї вбитого у Сумах екс-депутата: з'ясувалися нові подробиці

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 16455 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 38433 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 54418 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 59593 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 91480 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 70678 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 81497 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95162 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87800 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 184764 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1м/с
70%
Популярнi новини

Трамп пройшов перший медогляд після повернення на посаду: що відомо

12 квітня, 09:52 • 4440 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11137 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 14080 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12 квітня, 12:17 • 11387 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 9286 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 54418 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 184764 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 339458 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 273802 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 383857 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 9356 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 11173 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 59593 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20000 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25141 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Зникнення сім'ї вбитого у Сумах екс-депутата: з'ясувалися нові подробиці

Київ • УНН

 • 14331 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Вдова та донька, а також водій колишнього депутата Анатолія Жука, якого вбили в Сумах, вирушили автомобілем до родичів і з цього часу їх місцеперебування залишається невідомим. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Сумській області, передає УНН.

Зникнення сім'ї вбитого у Сумах екс-депутата: з'ясувалися нові подробиці

"Працівниками Сумського відділу поліції розшукуються безвісти зниклі громадяни: Жук Ганна Ігорівна 1987 року народження, її донька Жук Аліса Анатоліївна 2008 року народження та Яценко Олександр Геннадійович 1990 року народження, жителі міста Сум. Восьмого серпня вдова та донька нещодавно убитого екс-депутата та його водій вирушили автівкою марки "Мітсубіші Ланцер" до родичів, і до цього часу місцеперебування всіх трьох залишається невідомим", - зазначили в поліції.

Зазначено, що Ганна Жук зростом 160-165 см худорлявої статури, має світле довге пряме волосся і світло-карі очі. Особлива прикмета - шрам довжиною близько 5 см на нозі.

"Була одягнута у лосини чорного та рожевого кольорів, кофту типу "толстовка" (тканина має малюнок леопардових плям), взута у червоні кросівки з білою підошвою. При собі мала шкіряну жіночу сумку темно-коричневого кольору, а також прикраси: два золоті ланцюжки - один з хрестиком, а другий з підвіскою у формі ромбу, та дві золоті обручки", - зазначила в поліції.

Донька - Аліса Жук - зростом 140-150 см худорлявої статури. Дівчинка має довге русяве пряме волосся, світло-карі очі. На нижній частині спини має родиму пляму круглої форми, а на нижній частині лівої ноги - дві родимки. Була одягнена у короткі блакитні шорти з вишивкою в формі червоних квітів, футболку бузково-червоного кольору, на лівому рукаві якої є напис Demix. Взута у в’єтнамки темно-синього кольору. На голові мала кепку джинсову темно-синього кольору з написом Girls. Дитина носить золотий ланцюжок з хрестиком і сережки з білого золота у вигляді півмісяця. При собі мала дитячий рюкзак чорного кольору.

Водій - Олександр Яценко - зростом 180 см середньої статури. Має темне коротке волосся, світлі очі, випуклі губи.

Нагадаємо, до поліції надійшли заяви від близьких про зникнення дружини, доньки та водія колишнього депутата Анатолія Жука, якого напередодні знайшли мертвим у Сумах. Через їх зникнення поліція відкрила провадження

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,173.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,649.63