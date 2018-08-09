Через зникнення дружини та доньки вбитого екс-депутата у Сумах відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. За фактом зникнення вдови, доньки та водія колишнього депутата Анатолія Жука, якого знайшли мертвим напередодні, відкрили провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Сумській області.
"За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками пунктів 1, 2 частини 2 статі 115 КК України (умисне вбивство)", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, до поліції надійшли заяви від близьких про зникнення дружини, доньки та водія колишнього депутата Анатолія Жука, якого напередодні знайшли мертвим у Сумах. За інформацією поліції, встановлено, що загиблий помер на подвір’ї власного будинку в результаті вогнепального поранення, яке виявилось смертельним. Поряд з місцем події поліція знайшла пістолет. Слідство розглядає декілька версій у справі.