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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Сумах зникли дружина та донька вбитого екс-депутата міськради

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. До поліції надійшли заяви про зникнення дружини, доньки та водія колишнього депутата Анатолія Жука, якого напередодні знайшли мертвим у Сумах. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Сумській області.

У Сумах зникли дружина та донька вбитого екс-депутата міськради

"Зникли троє: дружина, донька та водій. Вчора (8 серпня, - ред.) до поліції надійшли заяви від близьких - від трьох людей. Вони (зниклі, - ред.) не вийшли на мобільний зв'язок. Зараз проводяться необхідні першочергові слідчі дії зі встановлення їх місцеперебування", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, екс-депутата і чиновника міської ради Анатолія Жука знайшли мертвим у Сумах. За інформацією поліції, встановлено, що загиблий помер на подвір’ї власного будинку в результаті вогнепального поранення, яке виявилось смертельним. Поряд з місцем події поліція знайшла пістолет. Слідство розглядає декілька версій у справі.

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