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Екс-депутата міської ради знайшли мертвим у Сумах

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Екс-депутата і чиновника міської ради Анатолія Жука знайшли мертвим у Сумах. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Сумській області.

"Сьогодні о 19.12 до чергової частини Сумського відділу поліції надійшло повідомлення від 58-річного батька Анатолія Жука про те, що він прийшов в гості до свого сина, якого виявив мертвим", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією поліції, встановлено, що загиблий помер на подвір'ї власного будинку по вул. Л. Толстого в результаті вогнепального поранення, яке виявилось смертельним. Поряд з місцем події поліція знайшла пістолет. На місці працює слідчо-оперативна група поліції, працівники кінологічної служби.

За інформацією правоохоронців, загиблий був депутатом міської ради, очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів Сумської міської ради. В 2014 році балотувався на посаду мера.

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