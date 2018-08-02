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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 13890 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 75781 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118720 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126622 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166038 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152269 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140260 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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Экс-депутата городского совета нашли мертвым в Сумах

Экс-депутата городского совета нашли мертвым в Сумах

Киев  •  УНН

 • 10558 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука нашли мертвым в Сумах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Сумской области.

"Сегодня в 19.12 в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от 58-летнего отца Анатолия Жука о том, что он пришел в гости к своему сыну, которого обнаружил мертвым", - говорится в сообщении.

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По информации полиции, установлено, что погибший скончался во дворе собственного дома по ул. Л. Толстого в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, работники кинологической службы.

По информации правоохранителей, погибший был депутатом городского совета, возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов Сумского городского совета. В 2014 году баллотировался на должность мэра.

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