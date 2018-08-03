У поліції назвали версії у справі про вбивство екс-депутата у Сумах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Правоохоронці, які ведуть слідство по справі загибелі екс-депутата і чиновника міської ради Анатолія Жука розглядають декілька версій. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції у Сумській області.
“Наразі слідство розглядає декілька версій, серед яких злочин могли вчинити у зв’язку з громадською діяльністю загиблого. Також розглядається версія вчинення злочину на побутовому ґрунті — версій багато”, — повідомили у відділі комунікації.
Правоохоронці уточнили, що версія самовбивства слідством не розглядається.
У поліції додали, що за цим фактом відкрито провадження за частиною 1 статті 115 (вбивство) ККУ.
Нагадаємо, екс-депутата і чиновника міської ради Анатолія Жука знайшли мертвим у Сумах.
За інформацією поліції, встановлено, що загиблий помер на подвір’ї власного будинку по вул. Л. Толстого в результаті вогнепального поранення, яке виявилось смертельним. Поряд з місцем події поліція знайшла пістолет.