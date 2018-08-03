В полиции назвали версии по делу об убийстве экс-депутата в Сумах

"Следствие рассматривает несколько версий, среди которых преступление могли совершить в связи с общественной деятельностью погибшего. Также рассматривается версия совершения преступления на бытовой почве - версий много", - сообщили в отделе коммуникации.

Правоохранители уточнили, что версия самоубийства следствием не рассматривается.

В полиции добавили, что по данному факту открыто производство по части 1 статьи 115 (убийство) УКУ.

Напомним, экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука нашли мертвым в Сумах.

По информации полиции, установлено, что погибший скончался во дворе собственного дома по ул. Л. Толстого в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет.