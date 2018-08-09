Из-за исчезновения жены и дочери убитого экс-депутата в Сумах открыли производство

"По данному факту открыто уголовное производство по признакам пунктов 1, 2 части 2 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство)", - отметили в полиции.

Напомним, в полицию поступили заявления от близких об исчезновении жены, дочери и водителя бывшего депутата Анатолия Жука, который накануне был найден мертвым в Сумах. По информации полиции, установлено, что погибший скончался во дворе собственного дома в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет. Следствие рассматривает несколько версий по делу.