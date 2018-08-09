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Исчезновение семьи убитого в Сумах экс-депутата: выяснились новые подробности

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Вдова и дочь, а также водитель бывшего депутата Анатолия Жука, которого убили в Сумах, отправились на автомобиле к родственникам и с этого времени их местонахождение остается неизвестным. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, передает УНН.

Исчезновение семьи убитого в Сумах экс-депутата: выяснились новые подробности

"Сотрудниками Сумского отдела полиции разыскиваются без вести пропавшие граждане: Жук Анна Игоревна 1987 года рождения, ее дочь Жук Алиса Анатольевна 2008 года рождения и Яценко Александр Геннадьевич 1990 года рождения, жители города Сумы. Восьмого августа вдова и дочь недавно убитого экс-депутата и его водитель отправились на машине марки "Мицубиси Ланцер" к родственникам, и до сих пор местонахождение всех трех остается неизвестным", - отметили в полиции.

Отмечено, что Анна Жук ростом 160-165 см худощавого телосложения, имеет светлые длинные прямые волосы и светло-карие глаза. Особая примета - шрам длиной около 5 см на ноге.

"Была одета в лосины черного и розового цветов, кофту типа "толстовка" (ткань имеет рисунок леопардовых пятен), обутая в красные кроссовки с белой подошвой. При себе имела кожаную женскую сумку темно-коричневого цвета, а также украшения: две золотые цепочки - один из крестиком, а второй с подвеской в ​​форме ромба, и две золотые обручальные кольца", - отметила в полиции.

Дочь - Алиса Жук - ростом 140-150 см худощавого телосложения. Девочка имеет длинные русые прямые волосы, светло-карие глаза. На нижней части спины имеет родимое пятно круглой формы, а на нижней части левой ноги - две родинки. Была одета в короткие голубые шорты с вышивкой в ​​форме красных цветов, футболку сиренево-красного цвета, на левом рукаве которой есть надпись Demix. Обута в вьетнамки темно-синего цвета. На голове была кепку джинсовую темно-синего цвета с надписью Girls. Ребенок носит золотую цепочку с крестиком и сережки из белого золота в виде полумесяца. При себе имела детский рюкзак черного цвета.

Водитель - Александр Яценко - ростом 180 см среднего телосложения. Имеет темные короткие волосы, светлые глаза, выпуклые губы.

Напомним, в полицию поступили заявления от близких об исчезновении жены, дочери и водителя бывшего депутата Анатолия Жука, который накануне был найден мертвым в Сумах. Из-за их исчезновения полиция открыла производство.

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