В РФ направили запрос о выдаче вдовы убитого в Сумах ексдепутата

ukru
Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 48625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109692 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101585 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108784 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118984 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147936 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148408 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140417 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187071 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116731 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

Бельгия отложила начало поставки F-16 в Украину до 2026 года - премьер

6 марта, 14:01 • 115493 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 112390 просмотра
Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

Дуда еще раз повторил, при каких условиях Польша передаст Украине советские МиГи

6 марта, 16:34 • 35408 просмотра
Пошлины на канадские и мексиканские товары: Трамп размышляет над новыми исключениями

Пошлины на канадские и мексиканские товары: Трамп размышляет над новыми исключениями

17:38 • 25778 просмотра
Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

Трамп выдвигает новые условия для подписания минерального соглашения с Украиной

18:15 • 75091 просмотра
публикации
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 112390 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 127497 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 187071 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 167976 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 193765 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 111307 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 123672 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 126234 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 130851 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 127111 просмотра
Актуальное
В РФ направили запрос о выдаче вдовы убитого в Сумах ексдепутата

В РФ направили запрос о выдаче вдовы убитого в Сумах ексдепутата

Киев  •  УНН

 • 14771 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Расследование в уголовном производстве по подозрению жены ексдепутата Сумского городского совета Анатолия Жука в его убийстве приостановлено. Также в компетентные органы России направлен запрос о выдаче подозреваемого. Об этом УНН сообщили в отделе организации приема граждан, рассмотрения обращений и запросов прокуратуры Сумской области в ответ на запрос.

"2 февраля 2019 досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Жук И. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство - ред ..), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества - ред.), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.) УК Украины остановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 280 УПК Украины, в связи с объявлением подозреваемого в розыск", - говорится в ответе.

В прокуратуре подчеркнули, что 27 февраля этого года постановлением следственного судьи Заречного районного суда города Сумы относительно подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Поскольку подозреваемая Жук И. находится на территории Российской Федерации, в компетентные органы этого государства направлен запрос о ее выдаче", - отметили в прокуратуре.

Напомним, речь идет о событиях 2 августа 2018. Тогда в Сумах во дворе собственного частного дома отец обнаружил тело своего 35-летнего сына Анатолия Жука, который был председателем общественной организации, депутатом Сумского городского совета 6 созыва и ексдиректором департамента градостроительства и земельных отношений Сумского горсовета. На теле потерпевшего обнаружены два огнестрельных ранения, а рядом найден пистолет.

В ходе следствия собрано достаточно веские доказательства того, что это преступление совершила жена Анатолея Жука. После убийства 8 августа 2018 женщина вместе с ребенком и водителем, с которым она имела близкие отношения, пересекла государственную границу Украины вне пункта пропуска и уехала в Российской Федерации.

Поэтому, 7 сентября 2018, прокуратурой совместно со следственным управлением полиции способом, предусмотренным УПК Украины, 31-летней жене потерпевшего объявлено о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Подозреваемую объявлен в розыск, в том числе по линии Интерпол, и дано разрешение на ее задержание.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы