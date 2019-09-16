В РФ направили запрос о выдаче вдовы убитого в Сумах ексдепутата

"2 февраля 2019 досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Жук И. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство - ред ..), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества - ред.), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.) УК Украины остановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 280 УПК Украины, в связи с объявлением подозреваемого в розыск", - говорится в ответе.

В прокуратуре подчеркнули, что 27 февраля этого года постановлением следственного судьи Заречного районного суда города Сумы относительно подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Поскольку подозреваемая Жук И. находится на территории Российской Федерации, в компетентные органы этого государства направлен запрос о ее выдаче", - отметили в прокуратуре.

Напомним, речь идет о событиях 2 августа 2018. Тогда в Сумах во дворе собственного частного дома отец обнаружил тело своего 35-летнего сына Анатолия Жука, который был председателем общественной организации, депутатом Сумского городского совета 6 созыва и ексдиректором департамента градостроительства и земельных отношений Сумского горсовета. На теле потерпевшего обнаружены два огнестрельных ранения, а рядом найден пистолет.

В ходе следствия собрано достаточно веские доказательства того, что это преступление совершила жена Анатолея Жука. После убийства 8 августа 2018 женщина вместе с ребенком и водителем, с которым она имела близкие отношения, пересекла государственную границу Украины вне пункта пропуска и уехала в Российской Федерации.

Поэтому, 7 сентября 2018, прокуратурой совместно со следственным управлением полиции способом, предусмотренным УПК Украины, 31-летней жене потерпевшего объявлено о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Подозреваемую объявлен в розыск, в том числе по линии Интерпол, и дано разрешение на ее задержание.