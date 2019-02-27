У Сумах заочно арештували підозрювану у вбивстві екс-депутата

За клопотанням прокуратури рішенням слідчого судді Зарічного районного суду Суми від 27 лютого 2019 року підозрюваній у вбивстві Анатолія Жука заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До цього підозрювану оголошено в розшук, зокрема по лінії Інтерпол, та надано дозвіл на її затримання. Наразі прокуратура готує до компетентних органів Російської Федерації запит про видачу вказаної особи.

Нагадаємо, мова йде про події 2 серпня 2018 року. Тоді в м. Суми на подвір’ї власного приватного будинку батько виявив тіло свого 35-річного сина Анатолія Жука, який був головою громадської організації, депутатом Сумської міської ради 6 скликання та екс-директором Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради. На тілі потерпілого виявлено два вогнепальні поранення, а поруч знайдено пістолет. У ході слідства зібрано достатньо вагомі докази того, що цей злочин скоїла дружина Анатолі Жука. Після вбивства 8 серпня 2018 року жінка разом із дитиною та водієм, з яким вона мала близькі стосунки, перетнула державний кордон України поза пунктом пропуску та виїхала до Російської Федерації.

Відтак, 7 вересня 2018 року, прокуратурою спільно зі слідчим управлінням поліції у спосіб, передбачений КПК України, 31-річній дружині потерпілого оголошено про підозру. ЇЇ дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.