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У Сумах заочно арештували підозрювану у вбивстві екс-депутата

У Сумах заочно арештували підозрювану у вбивстві екс-депутата

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Сумах суд заочно заарештував підозрювану у вбивстві колишнього депутата Сумської міської ради Анатолія Жука. Про це УНН повідомили в прокуратурі області.

За клопотанням прокуратури рішенням слідчого судді Зарічного районного суду Суми від 27 лютого 2019 року підозрюваній у вбивстві Анатолія Жука заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До цього підозрювану оголошено в розшук, зокрема по лінії Інтерпол, та надано дозвіл на її затримання. Наразі прокуратура готує до компетентних органів Російської Федерації запит про видачу вказаної особи.

Нагадаємо, мова йде про події 2 серпня 2018 року. Тоді в м. Суми на подвір’ї власного приватного будинку батько виявив тіло свого 35-річного сина Анатолія Жука, який був головою громадської організації, депутатом Сумської міської ради 6 скликання та екс-директором Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради. На тілі потерпілого виявлено два вогнепальні поранення, а поруч знайдено пістолет. У ході слідства зібрано достатньо вагомі докази того, що цей злочин скоїла дружина Анатолі Жука. Після вбивства 8 серпня 2018 року жінка разом із дитиною та водієм, з яким вона мала близькі стосунки, перетнула державний кордон України поза пунктом пропуску та виїхала до Російської Федерації.

Відтак, 7 вересня 2018 року, прокуратурою спільно зі слідчим управлінням поліції у спосіб, передбачений КПК України, 31-річній дружині потерпілого оголошено про підозру. ЇЇ дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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