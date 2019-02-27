В Сумах заочно арестовали подозреваемою в убийстве экс-депутата

По ходатайству прокуратуры решением следственного судьи Заречного районного суда Сумы от 27 февраля 2019 подозреваемой в убийстве Анатолия Жука заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

К этому подозреваемую объявлен в розыск, в том числе по линии Интерпол, и дано разрешение на ее задержание. Сейчас прокуратура готовит в компетентные органы Российской Федерации запрос о выдаче указанного лица.

Напомним, речь идет о событиях 2 августа 2018. Тогда в Сумах во дворе собственного частного дома отец обнаружил тело своего 35-летнего сына Анатолия Жука, который был председателем общественной организации, депутатом Сумского городского совета 6 созыва и экс-директором Департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета. На теле потерпевшего обнаружены два огнестрельных ранения, а рядом найден пистолет. В ходе следствия собрано достаточно веские доказательства того, что это преступление совершила жена Анатоле Жука. После убийства 8 августа 2018 женщина вместе с ребенком и водителем, с которым она имела близкие отношения, пересекла государственную границу Украины вне пункта пропуска и уехала в Российской Федерации.

Поэтому, 7 сентября 2018, прокуратурой совместно со следственным управлением полиции способом, предусмотренным УПК Украины, 31-летней жене потерпевшего объявлено о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.