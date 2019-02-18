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До ПЦУ перейшло вже 320 парафій

До ПЦУ перейшло вже 320 парафій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. До нової Православної церкви України після отримання Томосу про автокефалію приєдналися вже 320 парафій. Про це повідомив Президент Петро Порошенко, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.

"Після цього (отримання Томосу про автокефалію - ред.) вже 320 парафій приєдналися до нашої церкви. П'ять з них - на Франківщині, на Прикарпатті. Парафії і громади. Можу наголосити, що зараз за один місяць переходить більше парафій, ніж за попередні 5 років. І дуже важливо, що ніхто нікого не примушує", - зазначив Порошенко.

"Так чекала Москва, щоб у нас почала литися кров, щоб почалися штурми храмів, захоплення монастирів... Не дочекалися. Бо наша церква йде з вірою і любов'ю", - додав він.

Додамо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.

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