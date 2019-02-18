В ПЦУ перешли уже 320 приходов

"После этого (получения Томоса об автокефалии - ред.) уже 320 приходов присоединились к нашей церкви. Пять из них - в Ивано-Франковской области, на Прикарпатье. Приходы и общины. Могу отметить, что сейчас за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие 5 лет. И очень важно, что никто никого не заставляет", - отметил Порошенко.

"Так ждала Москва, чтобы у нас начала литься кровь, чтобы начались штурмы храмов, захват монастырей... Не дождались. Потому что наша церковь идет с верой и любовью", - добавил он.

Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря была создана автокефальная поместная Православная церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, позже его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.