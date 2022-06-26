До повноправного вступу в ЄС Україні потрібно перемогти та відбудуватися – Стефанішина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що Україна має вступати до Європейського Союзу саме тоді, коли відчуватиме себе сильною і потужною. Про це чиновниця повідомила в ефірі національного марафону “Єдині новини”, передає УНН.
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Стефанішина запевнила, що для повного вступу до ЄС треба перемогти війні з росією та відбудувати країну.
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«До того моменту, як ми будемо відчувати, що ми дійсно будемо сильною і потужною країною ЄС, нам не треба поспішати туди вступати. Треба перемогти – ми віримо в наше ЗСУ, і треба відбудувати нашу державу», - сказала Стефанішина.
Міністерка назвала часові терміни "відносними". За її словами, це може бути п’ять років, це може бути й сім років.
«На момент, коли з’явилося вікно можливостей подати заявку на членство, у нас все було готове. І це такий золотий натівський стандарт: треба бути готовим до всього", - додала Стефанішина.
Нагадаємо
Парламент працюватиме в турборежимі, щоб до 2025 року Україна виконала всі зобов’язання для членства в ЄС.