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Парламент працюватиме в турборежимі, щоб до 2025 року Україна виконала всі зобов’язання для членства в ЄС, - Стефанчук

Парламент працюватиме в турборежимі, щоб до 2025 року Україна виконала всі зобов’язання для членства в ЄС, - Стефанчук

Київ • УНН

 • 140121 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час національного телерадіомарафону "Єдині Новини" повідомив, парламент працюватиме в турборежимі, щоб до 2025 року Україна виконала всі зобов’язання для членства в ЄС. Про це інформує УНН.

Деталі

Стефанчук зазначив, що під час каденції ІХ скликання Парламенту прийнято 81 законодавчий акт, пов’язаний виключно з європейською інтеграцією.

Цитата

“І це абсолютний рекорд. Останній день нещодавнього засідання ознаменувався чотирма такими законами. Це Стамбульська конвенція, це Антикорупційна стратегія і це два Закони в сфері екології, пов’язані з вивезенням відходів і питаннями, пов’язаними з лісами”, — сказав голова ВРУ.

Чиновник підкреслив, що після прийняття таких рішень Україна отримає цілу низку директив ЄС, у відповідність до яких потрібно прийняти законодавчі акти.

“Ми зараз працюємо над цим комплексом законопроектів”, — зазначив Спікер українського Парламенту та додав, що таких актів буде біля сотні, і Верховна Рада України має імплементувати їх в правове поле України.

За словами Руслана Стефанчука, Парламент буде робити все для того, щоб 2025 рік став роком, коли Україна виконає всі зобов’язання, щоб стати членом ЄС.

“За Парламентом ніяких затримок не буде, тому що наш напрямок зрозумілий, ми до нього будемо йти, включаючи всім відомий турборежим”, — наголосив Голова Верховної Ради України.

Нагадаємо

23 червня Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС. Для повного отримання членства, обом країнам потрібно “Копенгагенські критерії”.

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