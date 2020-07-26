До послаблення карантину ще досі не готові 9 регіонів України - МОЗ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Житомирська та Чернівецька області.

Нагадаємо, за добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській областях та у місті Києві.

Як повідомлялося, в Україні вже 64,8 тис. випадків COVID-19, за добу — 920.