До послаблення карантину ще досі не готові 9 регіонів України - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Станом на 26 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 9 регіонів України. Київ не входить до цього списку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Житомирська та Чернівецька області.
Нагадаємо, за добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській областях та у місті Києві.
Як повідомлялося, в Україні вже 64,8 тис. випадків COVID-19, за добу — 920.