К ослаблению карантина до сих пор не готовы 9 регионов Украины - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. По состоянию на 26 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 9 регионов Украины. Киев не входит в этот список. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области.
Напомним, за сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатской областях и в Киеве.
Как сообщалось, в Украине уже 64,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 920.