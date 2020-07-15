До порядку завтрашнього засідання ВР не внесли скандальний мовний законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. До порядку денного засідання Верховної Ради України, яке заплановане на 16 липня 2020 року не внесли скандальний мовний законопроект №2362 народного депутата Максима Бужанського. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний.
Так, у порядку денному немає законопроекту № 2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти”.
Як раніше заявляла депутат України від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук, законопроект народного депутата зі “Слуги народу” Максима Бужанського, який передбачає відтермінування переходу російськомовних шкіл на навчання українською мовою, має бути відкликаним.
Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада планувала розглянути законопроект народного депутата зі “Слуги народу” Максима Бужанського щодо переходу російськомовних шкіл на українську мову навчання з 2023 року, а не з 2020-го, як це зараз передбачено в законодавстві.
Водночас, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати цей законопроект. На думку мовного омбудсмена, документ пропонує “зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року”.
Слід дадати, що попри офіційну відсутність законопроекту в порядку денному на 16 липня народний депутат з фракції партії “Європейська солідарність” Володимир В’ятрович заявляє про необхідність протестів під ВР, як завтра, 16 листопада, так і 17 листопада.