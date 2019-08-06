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До парламенту балотувалися 19 помічників нардепів: не пройшов жоден

До парламенту балотувалися 19 помічників нардепів: не пройшов жоден

Київ • УНН

 • 14203 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Участь у позачергових виборах до Верховної Ради України IX скликання взяли 19 помічників-консультантів народних депутатів парламенту VIII скликання. Жоден із них вибори не виграв. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передає УНН.

Так, до парламенту не пройшли:

Наталя Сімакова (самовисування) - округ 14, Вінницька область, 2,4% голосів; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Тараса Креміня;

Людмила Щербаківська (ВО "Батьківщина") - округ 14, Вінницька область, 14,18%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Вадима Івченка;

Віктор Симоненко (самовисування) - округ 64, Житомирська область, 0,7%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Оксани Білозір;

Орест Криштафович (політична партія "УДАР" Віталія Кличка") - округ 91, Київська область, 0,59%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Артура Палатного;

Микита Лисенко (політична партія "Голос") - округ 91, Київська область, 3,74%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Найєма Мустафи-Масі;

Лариса Ліщинська (самовисування) - округ 95, Київська область, 0,42%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Геннадія Чекіти;

Юлія Соловйова (політична партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко") - округ 96, Київська область, 1,06%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Надії Савченко;

Марина Осіпова (політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка"), - округ 99, Кіровоградська область, 1,69%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Дмитра Лінька;

Андрій Маліцький (політична партія "Опозиційна платформа – За життя") - округ 100, Кіровоградська область, 4,77%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Ларіна;

Дмитро Фартушок (політична партія "Об’єднання "Самопоміч") - округ 124, Львівська область, 3,87%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Олега Лаврика;

Ірина Сех (політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода") - округ 119, Львівська область, 7,25%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Олега Осуховського;

Сергій Дзядик (політична партія "Народний Рух України") - округ 123, Львівська область, 1,92%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Віктора Кривенка;

Іван Ковалик (самовисування) - округ 163, Тернопільська область, 1,53%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Андрія Левуса;

Микола Довгань (політична партія "Опозиційна платформа – За життя") - округ 204, Чернівецька область, 4,31%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Михайла Папієва;

Вячеслав Неволько (ВО "Батьківщина") - округ 187, Хмельницька область 4,53%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Тетяни Чорновол;

Олена Стефурак (політична партія "Сила Людей") - округ 213, місто Київ, 0,77%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Наталії Веселової;

Олена Шинкаренко (політична партія "Радикальна партія Олега Ляшка") - округ 210, Чернігівська область, 3,05%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Скуратовського;

Олег Болгак (політична партія "УДАР Віталія Кличка") - округ 210, Чернігівська область, 0,22%;помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Артура Палатного;

Артем Дубров (політична партія "Народна правда") - округ 211, місто Київ, 0,25%; помічник-консультант народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Рибалки.

Участь Дуброва у парламентських виборах Рибалка анонсував особисто. На своїй сторінці у Facebook, він хвалив свого помічника та рекламував як "справжнього патріота".

Нагадаємо, що Рибалка також був кандидатом у нардепи по 107-му виборчому округу, із центром у місті Лисичанськ Луганської області. Але він, як і його помічник, вибори програв.

За Рибалку проголосували лише 15,23% виборців, тоді як перемогу на окрузі отримав самовисуванець Олександр Сухов (28,80% голосів).

Також нагадаємо, в ОПОРІ заявили про факти непрямого підкупу виборців з боку Рибалки.

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