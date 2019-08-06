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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 128489 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138571 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126916 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128456 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130492 просмотра

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В парламент баллотировались 19 помощников нардепов: не прошел ни один

В парламент баллотировались 19 помощников нардепов: не прошел ни один

Киев  •  УНН

 • 14202 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины IX созыва приняли 19 помощников-консультантов народных депутатов парламента VIII созыва. Ни один из них выборы не выиграл. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

Так, в парламент не прошли:

Наталья Симакова (самовыдвижение) - округ 14 Винницкая область, 2,4% голосов; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Тараса Креминя;

Людмила Щербаковская (ВО "Батькивщина") - округ 14 Винницкая область, 14,18%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Вадима Ивченко;

Виктор Симоненко (самовыдвижение) - округ 64, Житомирская область, 0,7%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Оксаны Билозир;

Орест Криштафович (политическая партия "УДАР" Виталия Кличко") - округ 91, Киевская область, 0,59%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Артура Палатного;

Никита Лысенко (политическая партия "Голос") - округ 91, Киевская область, 3,74%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Найема Мустафы-Маси;

Лариса Лищинская (самовыдвижение) - округ 95, Киевская область, 0,42%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Геннадия Чекиты;

Юлия Соловьева (политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко") - округ 96, Киевская область, 1,06%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Надежды Савченко;

Марина Осипова (политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко") - округ 99, Кировоградская область, 1,69%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Дмитрия Линько;

Андрей Малицкий (политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь") - округ 100, Кировоградская область, 4,77%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Ларина;

Дмитрий Фартушок (политическая партия "Объединение" Самопомощь ") - округ 124, Львовская область, 3,87%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Олега Лаврика;

Ирина Сех (политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода") - округ 119, Львовская область, 7,25%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Олега Осуховского;

Сергей Дзядик (политическая партия "Народный Рух Украины") - округ 123, Львовская область, 1,92%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Виктора Кривенко;

Иван Ковалик (самовыдвижение) - округ 163, Тернопольская область, 1,53%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Андрея Левуса;

Николай Довгань (политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь") - округ 204, Черновицкая область, 4,31%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Михаила Папиева;

Вячеслав Неволько (ВО "Батькивщина") - округ 187, Хмельницкая область 4,53%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Татьяны Черновол;

Елена Стефурак (политическая партия "Сила Людей") - округ 213, город Киев, 0,77%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Натальи Веселовой;

Елена Шинкаренко (политическая партия "Радикальная партия Олега Ляшко") - округ 210, Черниговская область, 3,05%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Скуратовского;

Олег Болгак (политическая партия "УДАР Виталия Кличко") - округ 210, Черниговская область, 0,22%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Артура Палатного;

Артем Дубров (политическая партия "Народная правда") - округ 211, город Киев, 0,25%; помощник-консультант народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Рыбалки.

Участие Дуброва в парламентских выборах Рыбалка анонсировал лично. На своей странице в Facebook, он хвалил своего помощника и рекламировал как "настоящего патриота".

Напомним, что Рыбалка также был кандидатом в нардепы по 107-му избирательному округу, с центром в городе Лисичанск Луганской области. Но он, как и его помощник, выборы проиграл.

За Рыбалку проголосовали только 15,23% избирателей, тогда как победу на округе получил самовыдвиженец Александр Сухов (28,80% голосов).

Также напомним, в ОПОРЕ заявили о фактах косвенного подкупа избирателей со стороны Рыбалки.

Украинские Национальные Новости

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