До окупованного Криму з РФ привезли щонайменше 25 випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. До анексованого Криму з країни-окупанта Росії ввезли щонайменше 25 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляється у пресцентрі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, передає УНН.
“За власними повідомленнями керівника російської окупаційної адміністрації в Криму Сергія Аксьонова, станом на 15 квітня з 34 визнаних випадків захворювання коронавірусом 25 є завезеними ззовні.... Найтиповішою ситуацією за словами самих окупаційних ватажків є завезення інфекції з Москви, де станом на ранок 15 квітня зафіксовано понад 14,7 тис. інфікованих, 106 осіб померли”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Аксьонов особисто в заявах від третього, шостого, сьомого та 12 квітня акцентував на тому, що вірус до Криму “завозять” інфіковані особи, які прибули з Москви. Це стосується, зокрема, двох нових випадків захворювання в Криму, зафіксованих 15 квітня, повідомили у міністерстві.
“Втім аеропорт „Сімферополь“ досі приймає мінімум 5 рейсів з Москви щодня та ще кілька з інших регіонів РФ”, — йдеться у повідомленні. Зазначається, що через міст в районі Керчі до окупованного Криму щодня прибуває в середньому 1,5 тисячі автомобілів. “Багато приїжджих зупиняється у приватних оселях, уникає заходів епідеміологічного контролю і самоізоляції”, — повідомили у міністерстві.
Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня в Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.