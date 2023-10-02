До кінця доби Болгарія закриє в'їзд для автомобілів із номерами рф
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Болгарія оголосила, що планує до кінця дня закрили в'їзд для автомобілів із російськими номерами. Про це заявив директор Прикордонної поліції, Антон Златанов, повідомляє болгарське видання "24 часа", пише УНН.
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"Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів, а для вантажівок вона діє вже кілька місяців", - заявив Златанов.
Златанов не зміг уточнити, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але сказав, що їх небагато.
За його словами, заборона стосується не лише автомобілів, але й товарів.
Доповнення
Єврокомісія у вересні випустила роз'яснення щодо ввезення з рф автомобілів. Після цього країни Балтії, Польща та Фінляндія заборонили в'їзд на свою територію автомобілів з російськими номерами.
Також Норвегія з 3 жовтня вводить заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами, але є вийнятки.
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