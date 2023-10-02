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До кінця доби Болгарія закриє в'їзд для автомобілів із номерами рф

До кінця доби Болгарія закриє в'їзд для автомобілів із номерами рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Болгарія оголосила, що планує до кінця дня закрили в'їзд для автомобілів із російськими номерами. Про це заявив директор Прикордонної поліції, Антон Златанов, повідомляє болгарське видання "24 часа", пише УНН.

Цитата

"Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів, а для вантажівок вона діє вже кілька місяців", - заявив Златанов.

Златанов не зміг уточнити, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але сказав, що їх небагато.

За його словами, заборона стосується не лише автомобілів, але й товарів.

Доповнення

Єврокомісія у вересні випустила роз'яснення щодо ввезення з рф автомобілів. Після цього країни Балтії, Польща та Фінляндія заборонили в'їзд на свою територію автомобілів з російськими номерами.

Також Норвегія з 3 жовтня вводить заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами, але є вийнятки. 

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