Литва вимагає у росіян забрати свої автівки з країни впродовж пів року

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Автомобілі із зареєстрованими в росії номерами, які прибули до Литви до 11 вересня 2023 року, мають покинути країну і територію всього Євросоюзу протягом шести місяців із дати в'їзду. Таку заяву поширила в п'ятницю, 29 вересня, митниця Литви. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

"Заборона поширюється на ці транспортні засоби, незалежно від громадянства їхнього власника або водія", - наголошується на сайті литовської митниці.

Виняток зроблять лише зареєстрованих у рф автомобілів, на яких громадяни росії прямують через територію Литви транзитом у Калінінградську область і назад.

При цьому їм необхідно пред'явити транзитний документ FTD. Крім того, транзит не може перевищувати 24 годин, а автомобіль обов'язково має супроводжувати його власник.

Литовська митниця також застерігає від купівлі або імпорту автомобілів, "зареєстрованих у росії або таких, що мають російське походження". За порушення законодавства загрожує штраф та/або конфіскація транспортного засобу.

Нагадаємо

З 11 вересня 2023 року митні органи Литви не впускають у країну транспортні засоби з російськими номерами на підставі запроваджених Євросоюзом обмежень проти росії. Як раніше роз'яснила Єврокомісія, ці обмеження поширюються і на ввезення автомобілів, зареєстрованих у рф навіть для тимчасового використання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Латвія, Литва та Німеччина запровадили санкції на в'їзд авто з росії

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