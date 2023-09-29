Литва требует у россиян забрать свои машины из страны в течение полугода
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Автомобили с зарегистрированными в россии номерами, которые прибыли в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть страну и территорию всего Евросоюза в течение шести месяцев с даты въезда. Такое заявление распространила в пятницу, 29 сентября, таможня Литвы. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
Детали
"Запрет распространяется на эти транспортные средства, независимо от гражданства их владельца или водителя", - отмечается на сайте литовской таможни.
Исключение сделают лишь для зарегистрированных в рф автомобилей, на которых граждане россии следуют через территорию Литвы транзитом в Калининградскую область и обратно.
При этом им необходимо предъявить транзитный документ FTD. Кроме того, транзит не может превышать 24 часов, а автомобиль обязательно должен сопровождать его владелец.
Литовская таможня также предостерегает от покупки или импорта автомобилей, "зарегистрированных в России или имеющих российское происхождение". За нарушение законодательства грозит штраф и/или конфискация транспортного средства.
Напомним
С 11 сентября 2023 года таможенные органы Литвы не впускают в страну транспортные средства с российскими номерами на основании введенных Евросоюзом ограничений против россии. Как ранее разъяснила Еврокомиссия, эти ограничения распространяются и на ввоз автомобилей, зарегистрированных в рф даже для временного использования.
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