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До конца суток Болгария закроет въезд для автомобилей с номерами рф

До конца суток Болгария закроет въезд для автомобилей с номерами рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Болгария объявила, что планирует до конца дня закрыть въезд для автомобилей с российскими номерами. Об этом заявил директор Пограничной полиции, Антон Златанов, сообщает болгарское издание "24 часа", пишет УНН.

Цитата

"Мы работали с четверга до вчерашнего дня очень активно. Я уверен, что до конца дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей, а для грузовиков он действует уже несколько месяцев", - заявил Златанов.

Златанов не смог уточнить, сколько российских автомобилей въезжает в страну ежемесячно, но сказал, что их немного.

По его словам, запрет касается не только автомобилей, но и товаров.

Дополнение

Еврокомиссия в сентябре выпустила разъяснение по ввозу из рф автомобилей. После этого страны Балтии, Польша и Финляндия запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами.

Также Норвегия с 3 октября вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, но есть исключения. 

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