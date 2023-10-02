До конца суток Болгария закроет въезд для автомобилей с номерами рф
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Болгария объявила, что планирует до конца дня закрыть въезд для автомобилей с российскими номерами. Об этом заявил директор Пограничной полиции, Антон Златанов, сообщает болгарское издание "24 часа", пишет УНН.
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"Мы работали с четверга до вчерашнего дня очень активно. Я уверен, что до конца дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей, а для грузовиков он действует уже несколько месяцев", - заявил Златанов.
Златанов не смог уточнить, сколько российских автомобилей въезжает в страну ежемесячно, но сказал, что их немного.
По его словам, запрет касается не только автомобилей, но и товаров.
Дополнение
Еврокомиссия в сентябре выпустила разъяснение по ввозу из рф автомобилей. После этого страны Балтии, Польша и Финляндия запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами.
Также Норвегия с 3 октября вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, но есть исключения.
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