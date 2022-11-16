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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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До Ізюма запускають новий поїзд з Києва

До Ізюма запускають новий поїзд з Києва

Київ • УНН

 • 322162 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Укрзалізниця повідомила, що відкриває продаж квитків на рейс Київ - Ізюм, пише УНН.

Деталі

Поїзд №112/111 Київ - Ізюм вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку, з Ізюма, поїзд вирушатиме з 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10.

Як повідомляється, поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею.

Квитки на цей рейс уже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті УЗ, вказали у компанії.

Доповнення

15 вересня до Балаклії Харківської області вирушив перший рейс після того, як місто звільнили від російських окупантів.

До звільненого Куп'янська запустили потяг на початку листопада.

Українські Національні Новини

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