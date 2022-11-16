До Ізюма запускають новий поїзд з Києва

Деталі

Поїзд №112/111 Київ - Ізюм вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку, з Ізюма, поїзд вирушатиме з 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10.

Як повідомляється, поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею.

Квитки на цей рейс уже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті УЗ, вказали у компанії.

Доповнення

15 вересня до Балаклії Харківської області вирушив перший рейс після того, як місто звільнили від російських окупантів.

До звільненого Куп'янська запустили потяг на початку листопада.