До Ізюма запускають новий поїзд з Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Укрзалізниця повідомила, що відкриває продаж квитків на рейс Київ - Ізюм, пише УНН.
Деталі
Поїзд №112/111 Київ - Ізюм вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку, з Ізюма, поїзд вирушатиме з 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10.
Як повідомляється, поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею.
Квитки на цей рейс уже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті УЗ, вказали у компанії.
Доповнення
15 вересня до Балаклії Харківської області вирушив перший рейс після того, як місто звільнили від російських окупантів.
До звільненого Куп'янська запустили потяг на початку листопада.