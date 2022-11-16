В Изюм запускают новый поезд из Киева

Детали

Поезд №112/111 Киев – Изюм будет отправляться из Киева с 17 ноября в 22:55 и прибывать в Изюм в 12:00. В обратном направлении из Изюма поезд будет отправляться с 18 ноября в 18:22 и прибывать в Киев в 06:10.

Как сообщается, поезд будет следовать через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города и позволит жителям освобожденного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение ночным поездом со столицей.

Билеты на этот рейс уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте УЗ, указали в компании.

Дополнение

15 сентября в Балаклею Харьковской области отправился первый рейс после того, как город освободили от российских оккупантов.

В освободожденный Купянск запустили поезд в начале ноября.