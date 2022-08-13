До Італії прибуло перше судно із українською аграрною продукцією: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. До італійського порту в Равенні прибуло перше судно з України, навантажене аграрною продукцією. Про це повідомило Міністерство закордонних справ та міжнародної співпраці Італії, пише УНН.
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«Велика втіха від прибуття до Равенни першого корабля з кукурудзою та соєю з України. Італія продовжує сприяти всім зусиллям щодо продовольчої безпеки в усьому світі та в Середземномор’ї, реалізації домовленості про експорт зерна та підтримки стійкості Києва», – повідомляє італійське МЗС.
Деталі
Судно під мальтійським прапором із 13 000 тонн кукурудзи прибуло до порту Італії, повідомили у суботу місцеві ЗМІ.
Корабель пришвартувався у порту Равенни у Північній Адріатиці пізно ввечері у п'ятницю після відплиття з українського Чорноморська 5 серпня.
Очікується, що судно продовжить розвантаження вантажу до 16 серпня, повідомляє Il Resto Del Carlino.
Найближчими днями до Італії прибудуть нові судна із соєвими бобами та сирою олією з України.
Нагадаємо
Україна відправила на експорт морем у межах "зернової" угоди вже 450 тисяч тонн продовольства.
22 липня Туреччина, ООН, росія та Україна підписали у Стамбулі угоду про відкриття трьох українських чорноморських портів — Одеси, Чорноморська та Південного — для експорту українського зерна, яке застрягло через війну в портах.