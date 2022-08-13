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До Італії прибуло перше судно із українською аграрною продукцією: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. До італійського порту в Равенні прибуло перше судно з України, навантажене аграрною продукцією. Про це повідомило Міністерство закордонних справ та міжнародної співпраці Італії, пише УНН.

До Італії прибуло перше судно із українською аграрною продукцією: деталі

Цитата

«Велика втіха від прибуття до Равенни першого корабля з кукурудзою та соєю з України. Італія продовжує сприяти всім зусиллям щодо продовольчої безпеки в усьому світі та в Середземномор’ї, реалізації домовленості про експорт зерна та підтримки стійкості Києва», – повідомляє італійське МЗС.

Деталі

Судно під мальтійським прапором із 13 000 тонн кукурудзи прибуло до порту Італії, повідомили у суботу місцеві ЗМІ.

Корабель пришвартувався у порту Равенни у Північній Адріатиці пізно ввечері у п'ятницю після відплиття з українського Чорноморська 5 серпня.

Очікується, що судно продовжить розвантаження вантажу до 16 серпня, повідомляє Il Resto Del Carlino.

Найближчими днями до Італії прибудуть нові судна із соєвими бобами та сирою олією з України.

Нагадаємо

Україна відправила на експорт морем у межах "зернової" угоди вже 450 тисяч тонн продовольства.

22 липня Туреччина, ООН, росія та Україна підписали у Стамбулі угоду про відкриття трьох українських чорноморських портів — Одеси, Чорноморська та Південного — для експорту українського зерна, яке застрягло через війну в портах.

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