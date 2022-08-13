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В Италию прибыло первое судно с украинской аграрной продукцией: детали

Киев • УНН

 • 141506 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В итальянский порт в Равенне прибыло первое судно из Украины, нагруженное аграрной продукцией. Об этом сообщило Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии, пишет УНН.

В Италию прибыло первое судно с украинской аграрной продукцией: детали

Цитата

«Большое утешение от прибытия в Равенну первого корабля с кукурузой и соей из Украины. Италия продолжает содействовать всем усилиям по продовольственной безопасности во всем мире и в Средиземноморье, реализации договоренности об экспорте зерна и поддержании устойчивости Киева», – сообщает итальянский МИД.

Детали

Судно под мальтийским флагом из 13 000 тонн кукурузы прибыло в порт Италии, сообщили в субботу местные СМИ.

Корабль пришвартовался в порту Равенны в Северной Адриатике поздно вечером в пятницу после отплытия из украинского Черноморска 5 августа.

Ожидается, что судно продлит разгрузку груза до 16 августа, сообщает Il Resto Del Carlino.

В ближайшие дни в Италию прибудут новые суда с соевыми бобами и сырым маслом из Украины.

Напомним

Украина отправила на экспорт морем в рамках "зернового" соглашения уже 450 тысяч тонн продовольствия.

22 июля Турция, ООН, россия и Украина подписали в Стамбуле соглашение об открытии трех украинских черноморских портов — Одессы, Черноморска и Южного — для экспорта украинского зерна, что застряло из-за войны в портах.

Украинские Национальные Новости

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