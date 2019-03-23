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До голуба за 1,25 млн євро приставили цілодобову охорону

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Фламандський поштовий голуб на прізвисько Армандо, якого майже тиждень назад продали за 1,25 млн євро, перебуває під цілодобовою охороною до передання його новим власника. Про це повідомляє VRT, передає УНН.

До голуба за 1,25 млн євро приставили цілодобову охорону

Відзначається, що на аукціоні в Кнесселари (Східна Фландрія, Бельгія) Армандо був куплений за рекордну суму в 1 млн 252 тис. євро.

П'ятирічний Армандо став одним з кращих в історії голубиних гонок. Він є володарем численних призів за перемоги.
Голуба Армандо продали за рекордну суму - 1 млн 252 тис. євро. Це вперше в історії, коли таку суму заплатили за птаха.

Громадянин Китаю придбав його на аукціоні через мережу Інтернет. Як відомо, китайці високо цінують саме бельгійських голубів.

Продавець птаха зараз стурбований тим, що злодії можуть їх переслідувати. Тому він найняв для Армандо особисту охорону допоки голуб не буде переданий новому власникові.

Як повідомляв УНН, біля берегів Нідерландів померло близько 20 тисяч птахів.

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