К голубю за 1,250000 евро приставили круглосуточную охрану

Отмечается, что на аукционе в Кнесселаре (Восточная Фландрия, Бельгия) Армандо был куплен за рекордную сумму в 1 млн 252 тыс. евро.

Пятилетний Армандо стал одним из лучших в истории голубиных гонок. Он является обладателем многочисленных призов за победы.



Голубя Армандо продали за рекордную сумму - 1 млн 252 тыс. евро. Впервые в истории, когда такую сумму заплатили за птицу.



Гражданин Китая приобрел его на аукционе через Интернет. Как известно, китайцы высоко ценят именно бельгийских голубей.



Продавец птицы сейчас обеспокоен тем, что воры могут их преследовать. Поэтому он нанял для Армандо личную охрану пока голубь не будет передан новому владельцу.



Как сообщал УНН, у берегов Нидерландов умерло около 20 000 птиц.