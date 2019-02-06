Біля берегів Нідерландів померло близько 20 тисяч птахів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Вчені намагаються зрозуміти раптову загибель приблизно 20 тисяч морських птахів сімейства чістікових біля голландського узбережжя, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Тіла птахів, які проводять більшу частину свого життя в морі, почали з’являтися в останній місяць на території від Вадденських островів на півночі до провінції Зеландія на півдні.
Біолог з Університету Вагенінген Мардик Леопольд, сказав, що в Нідерландах таких масових смертей птахів не було з 1980-х і 1990-х років, назвавши це “досить серйозним інцидентом”.
Однією з можливих причин загибелі морських птахів є вміст 291 контейнера, втраченого з великого контейнеровоза під час шторму в ніч на 2 січня, на північ від голландського острова Амеланд.
Операція з пошуку контейнерів, що належать Середземноморського пароплавству, на даний момент задіяла 16 суден, і, як очікується, триватиме ще шість місяців.
Повідомляється, що близько 50 контейнерів як і раніше відсутні.
“Ми не знаємо точно, що було в контейнерах, але там неминуче будуть пластик і хімікати”, — сказав Леопольд.
Як повідомляв УНН, в американському штаті Колорадо чоловік голими руками відбивався від гірського лева, що напав на нього.