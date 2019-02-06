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У берегов Нидерландов умерло около 20 тысяч птиц

У берегов Нидерландов умерло около 20 тысяч птиц

Киев  •  УНН

 • 12269 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Ученые изо всех сил пытаются понять внезапную гибель приблизительно 20 тысяч морских птиц семейства чистиковых у голландского побережья, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

Тела птиц, которые проводят большую часть своей жизни в море, начали появляться в последний месяц на территори от Вадденских островов на севере до провинции Зеландия на юге.

Биолог из Университета Вагенингена Мардик Леопольд, сказал, что в Нидерландах таких массовых смертей птиц не было с 1980-х и 1990-х годов, назвав это «довольно серьезным инцидентом».

Одной из возможных причин гибели морских птиц является содержание 291 контейнера, потерянного с большого контейнеровоза во время шторма в ночь на 2 января, к северу от голландского острова Амеланд.

Операция по поиску контейнеров, принадлежащих Средиземноморскому пароходству, на данный момент задействовала 16 судов, и, как ожидается, продлится еще шесть месяцев.

Сообщается, что около 50 контейнеров по-прежнему отсутствуют.

«Мы не знаем точно, что было в контейнерах, но там неизбежно будут пластик и химикаты», - сказал Леопольд.

Как сообщал УНН, в американском штате Колорадо мужчина голыми руками отбивался от напавшего на него горного льва.

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