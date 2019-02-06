В Колорадо мужчина задушил напавшую на него пуму
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В американском штате Колорадо мужчина голыми руками отбивался от напавшего на него горного льва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Мужчина вышел на пробежку в парк возле города Форт-Коллинз, услышал шум, а когда обернулся, его атаковал молодой горный лев (пума - ред.). Завязалась борьба, кошка вцепилась в мужчину, но ему удалось ее задушить. Хищник нанес пострадавшему серьезные травмы лица, спины, ног и рук.
Убив животное, мужчина смог самостоятельно покинуть парк и позвать на помощь.
Позже установили, что напавший дикий лев оказался самцом весом около 36 килограммов.
Как сообщал УНН, в Австралии акула напала на человека.