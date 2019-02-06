У Колорадо чоловік задушив пуму, яка на нього напала
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В американському штаті Колорадо чоловік голими руками відбивався від гірського лева, який на нього напав. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Чоловік вийшов на пробіжку в парк біля міста Форт-Коллінз, почув шум, а коли обернувся, його атакував молодий гірський лев (пума - ред.). Зав'язалася боротьба, кішка вчепилася в чоловіка, але йому вдалося її задушити. Хижак завдав потерпілому серйозні травми обличчя, спини, ніг і рук.
Убивши тварину, чоловік зміг самостійно покинути парк і покликати на допомогу.
Пізніше встановили, що дикий лев, який напав на чоловіка, виявився самцем вагою близько 36 кілограмів.
Як повідомляв УНН, в Австралії акула напала на людину.