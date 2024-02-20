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До фінальних співбесід на посаду голови НАЗК запросили 10 кандидатів: перелік

До фінальних співбесід на посаду голови НАЗК запросили 10 кандидатів: перелік

Київ • УНН

 • 31739 перегляди

Фінальні співбесіди відбудуться 24 та 25 лютого 2024 року, резервний день - 26 лютого 2024 року. Співбесіди відбуватимуться наживо і транслюватимуться онлайн.

До наступного етапу конкурсу на посаду Голови НАЗК – фінальних співбесід – пройшли десять кандидатів. Про це повідомляє пресслужба агентства, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідне рішення ухвалила Конкурсна комісія з відбору на посаду Голови НАЗК на засіданні 20 лютого 2024 року.

В НАЗК розповіли, які документи слід подавати новим декларантам-медикам14.02.24, 19:52 • 26831 перегляд

За результатами оцінки відповідності кандидатів встановленим критеріям відбору до наступного етапу пройшли:

  • Андрій Вишневський
  • Сергій Гупяк
  • Дмитро Калмиков
  • Катерина Каплюк
  • Віталій Нікулін
  • Віктор Павлущик
  • Олександр Скомаров
  • Олександр Стародубцев
  • Сергій Степанян
  • Артем Хаванов

Фінальні співбесіди відбудуться 24 та 25 лютого 2024 року (субота та неділя), резервний день - 26 лютого 2024 року (понеділок).  Співбесіди відбуватимуться наживо і транслюватимуться онлайн  

- резюмували в НАЗК.

Доповнення 

У НАЗК нагадали, що до конкурсу загалом було допущено 51 кандидата. З них за результатами тестування на загальні здібності 24 кандидати брали участь у другому етапі конкурсу та  проходили співбесіди щодо доброчесності.

Довідково

Голова НАЗК призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за результатами відкритого конкурсного відбору строком на чотири роки та не може обіймати цю посаду двічі підряд. У період з 15 січня 2020 року по 15 січня 2024 року НАЗК очолював Олександр Новіков.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило підключення першої черги організацій до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Агентство під'єднало до нового Порталу повідомлень викривачів 144 організації.

Володимир Омельченко

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