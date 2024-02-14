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В НАЗК розповіли, які документи слід подавати новим декларантам-медикам

В НАЗК розповіли, які документи слід подавати новим декларантам-медикам

Київ • УНН

 • 26831 перегляди

НАЗК роз'яснило, які документи мають подати нові медичні декларанти від військових, консультативних та експертних медичних комісій до кінця березня.

В Національному агенстві з питань запобігання корупції детально розповіли які декларації слід подати новим декларантам з ВЛК, ЛКК, МСЕК, ЛЛК. Мова йде здебільшого про медиків, які обслуговують військових, пише УНН.

Звертаємо увагу, що декларантами є всі вказані  категорії суб’єктів незалежно від того, в якій сфері (державній, приватній чи комунальній) такі комісії функціонують. Вид декларації залежить від того, коли та в яку комісію декларанти були включені..

– наголосили в НАЗК.

Деталі

​У НАЗК зазначили, що законом про відновлення декларування було розширено перелік декларантів. Віднині по доходи мають звітувати лікарі, які входять до складу військово-лікарських комісій (ВЛК), лікарсько-консультативних комісій (ЛКК), лікарсько-льотних комісій (ЛЛК) і медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Такі зміни Верховна Рада України внесла через високий рівень корупційних ризиків у діяльності таких комісій, зумовлений, у тому числі збільшенням актуальності їх роботи через воєнний стан. Ще в жовтні 2023 року НАЗК повідомляло про цей факт та інформувало Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство оборони України про вищезазначені зміни.

Відповідно до ухвалених змін, до кінця березня декларації до Реєстру декларацій мають подати:

- особовий склад штатних ВЛК (пп. "г" п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону);

- голови та члени ЛКК і МСЕК, а також голови, їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих ВЛК  і ЛЛК, які при цьому не є особами, зазначеними у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону (пп. "ґ" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону).

НАЗК наголошують, що вид декларації для зазначених категорій залежить від того, коли та в яку комісію декларанти були включені:

  1. Подання декларацій особами, які станом на 11.10.2023 включно вже перебували у складі відповідних комісій. Особам, які до набрання чинності Законом № 3384-ІХ вже перебували і продовжують перебувати у складі відповідних комісій (пп.”г” п. 1, пп. “ґ” п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону), слід подати лише щорічну декларацію з позначкою “я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування” за 2023 рік до 31.03.2024 включно.
  1. Подання декларацій особами, які будуть  включені до відповідних комісій в період з 01.01.2024 до 31.03.2024

В той же час, особам, призначеним до особового складу штатних ВЛК слід подати:

  • декларацію кандидата на посаду за 2023 рік (до призначення на посаду);
  • щорічну декларацію з позначкою “я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування” за 2023 рік - до 31.03.2024 включно.

А тим медикам, які були включені до складу ЛКК і МСЕК, позаштатних постійно діючих ВЛК і ЛЛК необхідно підготувати до кінця березня:

  • декларацію кандидата на посаду за 2023 рік - протягом 10 календарних днів з дня включення до складу відповідної комісії;
  • щорічну декларацію з позначкою “я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування” за 2023 рік -  до 31.03.2024 включно.

У НАЗК зазначили, що якщо особа вже подала щорічну декларацію за минулий рік, декларація кандидата на посаду за цей період не подається.

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Додатково

В агенстві дали кілька порад для тих хто подає декларацію вперше, аби при поданні було менше посилок і все вийшло з першого разу.

  • Декларантам радять скористатись спеціальною функцією «Дані для декларації» в Реєстрі декларацій, що може полегшити пошук даних та допоможе уникнути помилок. Функція дозволяє дізнатися інформацію про об’єкти нерухомості, об’єкти незавершеного будівництва та транспортні засоби, які належать або належали декларанту або які він успадкував, а також наявні обтяження, відомості про які є в реєстрах. Наразі є деякі обмеження, пов’язані з формуванням довідки за 2023 рік, детальніше тут;
  • У НАЗК радять ознайомитись із роз’ясненнями стосовно декларування у Базі знань НАЗК;
  • Декларант також має право отримати додаткову консультацію у антикорупційного уповноваженого в установі, де працює;
  • Також у всіх хто подає декларацію є можливість звернутись по допомогу до контакт-центру НАЗК за телефоном: (044) 200-06-94;
  • А у разі виникнення технічних питань щодо роботи з Реєстром декларацій, відповіді на них варто шукати на сайті НАЗК за посиланням.

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